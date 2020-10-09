Президент Киргизии освободил от должности главу ГКНБ
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.
«Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Опумбаев Орозбек... освобождён от занимаемой должности председателя ГКНБ Киргизской Республики», — говорится в сообщении.
Ранее Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.
Также сообщалось, что руководство ГКНБ Киргизии выпроводило из здания ведомства исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых структур Омурбека Суваналиева.