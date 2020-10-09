Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства
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- РИА Новости
В сообщении говорится, что Жээнбеков «подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова».
Отмечается, что «правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку».
«В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики», — рассказали в пресс-службе.
6 октября новоизбранный спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев сообщил, что премьер Боронов подал в отставку.
Также сообщалось, что Жээнбеков и Абдылдаев обсудили ситуацию в стране.