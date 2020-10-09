В Киргизии и. о. секретаря Совбеза выпроводили из здания ГКНБ

Руководство Госкомитета нацбезопасности Киргизии выпроводило из здания ведомства исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых структур Омурбека Суваналиева.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.

Как пишет агентство, в актовом зале ГКНБ прошло собрание с участием Суваналиева, а также руководства и личного состава Госкомитета. Во время мероприятия было зачитано обращение о ситуации в стране, а основным посылом стало то, что силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики.

«По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельным политическим и иным силам, а также быть политическим орудием для достижения корыстных целей определённых групп. Главная цель — это служение во благо народа и процветания Кыргызстана», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Исходя из этого, добавил он, руководство, ветераны и личный состав ГКНБ «выпроводили и. о. секретаря Совета безопасности» Суваналиева из центрального здания ГКНБ.

Личный состав ведомства работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Ранее руководители силовых структур Киргизии в ходе совещания приняли решение жёстко и оперативно пресекать попытки дестабилизации ситуации в республике.

Как сообщил Минздрав Киргизии, число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов.