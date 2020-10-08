Число пострадавших при беспорядках в Бишкеке превысило тысячу

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Число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы, сообщает Минздрав Киргизии.

«По уточнённым данным, в организации здравоохранения всего за медицинской помощью обратились 1002 пострадавших (234 за сутки)», — говорится в сообщении в Facebook.

204 пострадавших были госпитализированы, остальные будут получать амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 911 пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов. 6 октября ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов.

Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.

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