Силовики решили жёстко пресекать попытки дестабилизации в Киргизии

Руководители силовых структур Киргизии в ходе совещания приняли решение жёстко и оперативно пресекать попытки дестабилизации ситуации в республике.

Об этом информирует пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

«Оперативно и жёстко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивно настроенных сил», — заявили в ГКНБ.

Кроме того, они решили усилить охрану наиболее уязвимых участков границы с целью предотвращения любых попыток её незаконного пересечения.

Также в комитете подчеркнули, что вооружённые силы, спецслужбы и правоохранительные органы находятся вне политики и не являются инструментом политических партий и других групп интересов.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии и новый спикер парламента обсудили ситуацию в стране.