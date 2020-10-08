Силовики решили жёстко пресекать попытки дестабилизации в Киргизии

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Руководители силовых структур Киргизии в ходе совещания приняли решение жёстко и оперативно пресекать попытки дестабилизации ситуации в республике.
Силовики решили жёстко пресекать попытки дестабилизации в Киргизии
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

«Оперативно и жёстко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивно настроенных сил», — заявили в ГКНБ.

Кроме того, они решили усилить охрану наиболее уязвимых участков границы с целью предотвращения любых попыток её незаконного пересечения.

Также в комитете подчеркнули, что вооружённые силы, спецслужбы и правоохранительные органы находятся вне политики и не являются инструментом политических партий и других групп интересов.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии и новый спикер парламента обсудили ситуацию в стране.

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