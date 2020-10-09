Песков заявил об «элементах хаоса» в Киргизии

В Москве видят «ярко выраженные элементы хаоса» в Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом пишет РИА Новости.

«Ярко выраженные элементы хаоса налицо», — ответил он на вопрос, рассматривают ли в Кремле ситуацию в Киргизии как «безвластие и отсутствие какой-то управляемости».

По его словам, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, «пытаясь нащупать почву под ногами».

«Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию», — добавил Песков.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым.

Парламент Киргизии призвал избегать давления в вопросе выбора премьера.