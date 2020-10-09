Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху
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«Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует РИА Новости премьера.
На 9 октября в Россию были приглашены главы МИД Армении и Азербайджана. Обе страны подтвердили своё участие.
Как ожидается, на переговорах будет затронут вопрос прекращении боевых действий в Карабахе.
1 октября президенты России, США и Франции приняли заявление по Карабаху, осудив эскалацию насилия.
Позднее главы внешнеполитических ведомств трёх государств также призвали прекратить огонь в Карабахе.