Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху

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Армения готова к возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.
Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху
  • © сайт Премьер-министра Республики Армения

«Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран —  сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует РИА Новости премьера.

На 9 октября в Россию были приглашены главы МИД Армении и Азербайджана. Обе страны подтвердили своё участие.

Как ожидается, на переговорах будет затронут вопрос прекращении боевых действий в Карабахе.

1 октября президенты России, США и Франции приняли заявление по Карабаху, осудив эскалацию насилия.

Позднее главы внешнеполитических ведомств трёх государств также призвали прекратить огонь в Карабахе

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