Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве

Власти Армении и Азербайджана подтвердили участие в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе, которые пройдут в Москве.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идёт активная подготовка», — цитирует её РИА Новости.

В МИД России добавили, что консультации пройдут на уровне министров иностранных дел.

Ранее в Кремле сообщили, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Карабаху.

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян подтвердил, что глава МИД республики Зограб Мнацаканян прилетит в Москву 9 октября во второй половине дня.