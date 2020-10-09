Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идёт активная подготовка», — цитирует её РИА Новости.
В МИД России добавили, что консультации пройдут на уровне министров иностранных дел.
Ранее в Кремле сообщили, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Карабаху.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян подтвердил, что глава МИД республики Зограб Мнацаканян прилетит в Москву 9 октября во второй половине дня.