В Ереване рассказали о встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана

Повестка встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана будет касаться только прекращения боевых действий в Карабахе и гуманитарных вопросов. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила пресс секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По её словам, министр направляется в Москву, где пройдут консультации.

«Повестка дня будет сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий, гуманитарных вопросах — обмена телами (убитых) и военнопленными», — сказала она.

В Баку также заявили, что глава МИД Азербайджана в связи с инициативой российской стороны 9 октября посетит Москву с рабочим визитом.

8 октября в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин обращается с призывом остановить боевые действия в Карабахе.

Там заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Россию 9 октября на консультации.

Как стало известно, оба государства подтвердили своё участие в переговорах.