В Ереване рассказали о встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана
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По её словам, министр направляется в Москву, где пройдут консультации.
«Повестка дня будет сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий, гуманитарных вопросах — обмена телами (убитых) и военнопленными», — сказала она.
В Баку также заявили, что глава МИД Азербайджана в связи с инициативой российской стороны 9 октября посетит Москву с рабочим визитом.
8 октября в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин обращается с призывом остановить боевые действия в Карабахе.
Там заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Россию 9 октября на консультации.
Как стало известно, оба государства подтвердили своё участие в переговорах.