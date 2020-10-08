Пашинян назвал темы телефонных переговоров с Путиным

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК рассказал об основных вопросах, которые обсуждались во время нескольких телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Пашинян назвал темы телефонных переговоров с Путиным
  • © сайт Премьер-министра Республики Армения

«Обсуждается всё. Но главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе, и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что участие в конфликте на Кавказе боевиков «конкретных террористических группировок» ставит вопрос о безопасности всего региона. 

«Это вообще вопрос глобальной безопасности. Потому что это означает, что террористы расширяют свой ареал... Давайте представим, что как-то этот конфликт заканчивается — после этого что они будут делать? Без сомнения, часть этих террористов останется в регионе и будет действовать там», — подчеркнул премьер Армении.

Он также рассказал об обсуждении вопроса обязательств России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Если по линии ПВО будет угроза для территории Армении, тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами, уставами и другими документами», — отметил Пашинян.

Ранее в Кремле уточнили, что обязательства стран — участниц ОДКБ не распространяются на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

В Службе внешней разведки (СВР) России отмечали, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций.

В МИД России заявили, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.

В Азербайджане при этом опровергли участие иностранных сил в боевых операциях на стороне республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить