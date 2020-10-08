Пашинян назвал темы телефонных переговоров с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК рассказал об основных вопросах, которые обсуждались во время нескольких телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Обсуждается всё. Но главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе, и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что участие в конфликте на Кавказе боевиков «конкретных террористических группировок» ставит вопрос о безопасности всего региона.

«Это вообще вопрос глобальной безопасности. Потому что это означает, что террористы расширяют свой ареал... Давайте представим, что как-то этот конфликт заканчивается — после этого что они будут делать? Без сомнения, часть этих террористов останется в регионе и будет действовать там», — подчеркнул премьер Армении.

Он также рассказал об обсуждении вопроса обязательств России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Если по линии ПВО будет угроза для территории Армении, тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами, уставами и другими документами», — отметил Пашинян.

Ранее в Кремле уточнили, что обязательства стран — участниц ОДКБ не распространяются на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

В Службе внешней разведки (СВР) России отмечали, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций.

В МИД России заявили, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.

В Азербайджане при этом опровергли участие иностранных сил в боевых операциях на стороне республики.