В Кремле прокомментировали обязательства в рамках ОДКБ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательства стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.
В Кремле прокомментировали обязательства в рамках ОДКБ
  • РИА Новости

По его словам, обязательства касаются обеспечения безопасности.

Песков объяснил, что если страна — член ОДКБ подвергается агрессии, нападению извне, то в этом случае другие государства — участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства.

Также он заявил, что обязательства по ОДКБ «не распространяются на Карабах».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия. 

Также он напомнил, что у России есть определённые обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ.

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