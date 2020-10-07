В Кремле прокомментировали обязательства в рамках ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательства стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

По его словам, обязательства касаются обеспечения безопасности.

Песков объяснил, что если страна — член ОДКБ подвергается агрессии, нападению извне, то в этом случае другие государства — участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства.

Также он заявил, что обязательства по ОДКБ «не распространяются на Карабах».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия.

Также он напомнил, что у России есть определённые обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ.