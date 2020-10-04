Ереван назвал провокацией обвинения в обстреле районов Азербайджана

Короткая ссылка
Ереван считает провокацией заявления Баку об обстреле Вооружёнными силами Армении жилых районов Азербайджана, подчеркнула пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

«Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций», — приводит её заявление РИА Новости.

В то же время помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения нанесла восемь ракетных ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Гянджи, Хызы, Мингечевира и Апшеронского района республики.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате ракетного удара по городу Мингячевир были ранены пять человек.

Ранее Минобороны Армении опровергло обстрел Мингечевира с армянской стороны.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в то же время сообщили об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Пресс-служба президента непризнанной республики уточнила, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить