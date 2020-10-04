Минобороны Армении опровергло обстрел Мингечевира с армянской стороны

Армянское Минобороны опровергло заявление азербайджанской стороны о ракетном обстреле Вооружёнными силами Армении города Мингечевир, где расположена главная гидроэлектростанция.

«Минобороны Армении официально информирует, что заявления руководства Азербайджана об атаке Мингечевира с территории Армении являются очередной дезинформацией. Армения не вела огонь по Азербайджану», — приводит заявление пресс-секретаря военного ведомства республики Шушан Степанян ТАСС.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что обстрелу подвергся также город Тертер, несколько человек получили ранения.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в то же время сообщили об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Пресс-служба президента непризнанной республики уточнила, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

Позднее там добавили, что военным НКР было приказано прекратить ракетные удары по объектам Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.