В Азербайджане сообщили об обстреле города Мингечевира

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что город Мингечевир, где расположена главная гидроэлектростанция, подвергся ракетному обстрелу.
В Азербайджане сообщили об обстреле города Мингечевира
  • РИА Новости

«Несколько минут назад ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру. В Мингечевире расположен водный резервуар и главная гидроэлектростанция», — написал он в Twitter.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что обстрелу подвергся также город Тертер, несколько человек получили ранения.

Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в то же время сообщили об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Пресс-служба президента непризнанной республики уточнила, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

Позднее там добавили, что военным НКР было приказано прекратить ракетные удары по объектам Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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