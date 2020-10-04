В Азербайджане сообщили об обстреле города Мингечевира

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что город Мингечевир, где расположена главная гидроэлектростанция, подвергся ракетному обстрелу.

«Несколько минут назад ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру. В Мингечевире расположен водный резервуар и главная гидроэлектростанция», — написал он в Twitter.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что обстрелу подвергся также город Тертер, несколько человек получили ранения.

Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в то же время сообщили об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Пресс-служба президента непризнанной республики уточнила, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

Позднее там добавили, что военным НКР было приказано прекратить ракетные удары по объектам Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.