Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

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Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.
Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

Кандидатуру Караника президент предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета.

Депутаты поддержали назначение.

Ранее белорусский лидер прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в районе Гродно. Он поручил принять «самые жёсткие меры» по защите территориальной целостности страны.

20 августа министр обороны республики поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боеготовность. Кроме того, Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.

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