Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
Кандидатуру Караника президент предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета.
Депутаты поддержали назначение.
Ранее белорусский лидер прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в районе Гродно. Он поручил принять «самые жёсткие меры» по защите территориальной целостности страны.
20 августа министр обороны республики поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боеготовность. Кроме того, Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.