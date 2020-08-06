Киев официально не получал от Минска согласия на выдачу россиян

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что украинская сторона официально не получала от Минска согласия на выдачу задержанных в Белоруссии россиян. Об этом информирует ТАСС.

«Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами. Мы сделали запрос об их выдаче Украине», — сказал Кулеба, отметив, что ответ пока не получен.

Ранее президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.

Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу.