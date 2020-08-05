СПЧ попросит проверить содержание задержанных в Белоруссии россиян

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Глава комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству Александр Брод сообщил, что планирует направить запрос в посольство Белоруссии в Москве и в секретариат Союзного государства с просьбой проверить условия содержания задержанных россиян.
СПЧ попросит проверить содержание задержанных в Белоруссии россиян
  • © Скриншот видео: «Беларусь 1»

«Я, со своей стороны, планирую написать запрос в посольство Белоруссии в Москве, в секретариат Союзного государства, с тем чтобы поставить именно эти вопросы гуманитарного характера об условиях содержания россиян и озвучить предложение о проведении дальнейших переговоров именно в трёхстороннем формате в случае необходимости с присутствием российских правозащитников», — цитирует РИА Новости Брода.

Ранее офис украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что президент Украины обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.

Лукашенко в беседе с Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в республике россиян будет решаться с учётом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных соглашений.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

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