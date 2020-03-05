На Украине вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в КНР
- Reuters
Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».
«Это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка», — подчеркнул Данилов.
Как он отметил, эта «мощная» лаборатория была запущена в 2015 году.
Ранее в МИД Китая, оценивая данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса из лаборатории в Ухани, призвали международное сообщество бороться со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.
По последним данным, за пределами КНР COVID-19 заразились более 12 тыс. человек.