На Украине вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в КНР

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 произошло в результате утечки из лаборатории в китайской Ухани. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
На Украине вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в КНР
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«Это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка», — подчеркнул Данилов.

Как он отметил, эта «мощная» лаборатория была запущена в 2015 году.

Ранее в МИД Китая, оценивая данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса из лаборатории в Ухани, призвали международное сообщество бороться со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.

По последним данным, за пределами КНР COVID-19 заразились более 12 тыс. человек.

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