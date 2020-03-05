Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
- РИА Новости
«Я вам благодарен, что вы выдержали эти две недели. Вы все молодцы», — сказал он собравшимся.
Также он поблагодарил главу Минздрава Зоряну Скалецкую, которая добровольно находилась на карантине.
«Минздрав также хочу поблагодарить. Нашу прекрасную госпожу Скалецкую. Я не боюсь», — сказал Зеленский и обнял её.
20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в Новые Санжары.
Это решение вызвало протесты со стороны местных жителей, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
После этих беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел.
Позднее Зеленский, оценивая произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.