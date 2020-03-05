Более 12 тысяч человек заразились COVID-19 за пределами КНР
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общее число жертв COVID-19 за пределами Китая составляет 214 человек.
Уточняется, что всего в мире подтверждено 93 090 случаев заражения, из них 80 422 — в Китае.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики в 2020 году снизятся по сравнению с прошлым годом, в том числе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.