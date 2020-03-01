Более 30 человек изолированы в Армении из-за коронавируса

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Более 30 человек изолированы в Армении из-за зафиксированного на территории страны первого случая заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
Более 30 человек изолированы в Армении из-за коронавируса
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Изолированы 32 человека. Они помещены в цахкадзорскую гостиницу «Голден Пэлас». До сегодняшнего дня в Армении проведено 117 тестов, лишь в одном случае был положительный результат», — цитирует его РИА Новости.

По словам Торосяна, несмотря на инцидент, армянские граждане продолжают въезжать в страну из Ирана через сухопутную границу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией за пределами Китая достигло 3474, 54 заболевших скончались.

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