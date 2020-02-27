Число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 3474

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Количество заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 за пределами Китая достигло 3474, 54 заболевших скончались. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 3474
  • Reuters

Трансляция пресс-конференции ВОЗ по ситуации с распространением коронавируса велась в Twitter организации.

«За пределами Китая количество случаев вируса составило 3474 в 44 странах, 54 человека скончались», — сказал Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Там также выразили обеспокоенность в связи с распространением нового коронавируса за пределами КНР из-за снижения возможностей для сдерживания эпидемии.

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