Число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 3474
- Reuters
Трансляция пресс-конференции ВОЗ по ситуации с распространением коронавируса велась в Twitter организации.
«За пределами Китая количество случаев вируса составило 3474 в 44 странах, 54 человека скончались», — сказал Гебрейесус.
Ранее в ВОЗ заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».
Там также выразили обеспокоенность в связи с распространением нового коронавируса за пределами КНР из-за снижения возможностей для сдерживания эпидемии.