В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая

Министерство здравоохранения Украины получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что ни у одного из них коронавирус не обнаружен.

Об этом информирует «Громадське».

«У нас есть первые результаты исследований проб образцов, взятых у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные», — заявил замглавы ведомства Виктор Ляшко.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало среди местных жителей протесты, которые переросли в беспорядки. Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.