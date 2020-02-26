В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
- Reuters
Об этом информирует «Громадське».
«У нас есть первые результаты исследований проб образцов, взятых у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные», — заявил замглавы ведомства Виктор Ляшко.
20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.
Такое решение вызвало среди местных жителей протесты, которые переросли в беспорядки. Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.
Позднее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.