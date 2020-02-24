Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

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Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Ляшко.
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
  • Reuters

«Решением нашим мы чётко запретили поставки любой пищи в обсерватор», — приводит его слова «Укринформ».

Как пояснил замминистра, власти не хотят, чтобы, помимо обсервации по острой респираторной вирусной инфекции, были обсервации ещё и по диарейным заболеваниям.

Он проинформировал, что в медцентре запущен пищеблок и пищу готовят на месте, в том числе и диетическую.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Иван Варченко рассказал, что допустимо передавать только предметы личной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию. 

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Операция переросла в массовые беспорядки, было возбуждено несколько уголовных дел.

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