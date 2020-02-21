Лукашенко призвал Россельхознадзор «не гнобить» Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россельхознадзор «не гнобить» белорусских производителей и допустил возможность увеличения поставок белорусского продовольствия в Китай за счёт уменьшения экспорта в Россию.
Лукашенко призвал Россельхознадзор «не гнобить» Белоруссию
  • РИА Новости

«Мы торгуем не только в России. Уже очень много и в Евросоюзе, но ещё больше — с Китаем. Поэтому Данкверту (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдём просто на китайский рынок», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину подтвердил приглашение посетить республику, а также анонсировал с ним серьёзный разговор.

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