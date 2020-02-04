Лукашенко анонсировал серьёзный разговор с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему предстоит серьёзный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином из-за работы китайских подрядчиков, которые не выполнили белорусские проекты.

«У меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что среди проектов, которые не были завершены в Белоруссии китайской стороной, и завод по производству картона в Добруше.

Лукашенко добавил, что не все иностранцы «белые и пушистые».

Также белорусский лидер прокомментировал распространение нового коронавируса.