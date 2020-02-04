Лукашенко прокомментировал распространение коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал распространение нового коронавируса.
Лукашенко прокомментировал распространение коронавируса
  • Reuters

Он отметил, что у руководства Белоруссии есть возможность предотвратить распространение коронавируса на территории страны.

«Всего у нас на настоящий момент достаточно медицинских масок для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что белорусские граждане, которые захотят покинуть Ухань из-за вспышки нового типа коронавируса, смогут сделать это на российских самолётах.

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