Лукашенко прокомментировал распространение коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал распространение нового коронавируса.

Он отметил, что у руководства Белоруссии есть возможность предотвратить распространение коронавируса на территории страны.

«Всего у нас на настоящий момент достаточно медицинских масок для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что белорусские граждане, которые захотят покинуть Ухань из-за вспышки нового типа коронавируса, смогут сделать это на российских самолётах.