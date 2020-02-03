Россия поможет пятерым белорусам эвакуироваться из Ухани
- РИА Новости
«У нас есть договорённость, что желающие покинуть Ухань и другие регионы, где будет проводиться эвакуация, белорусы получат такую возможность. Им будет предоставлено место на самолётах России», — цитирует Интерфакс-Запад Караника.
Министр уточнил, что, по данным посольства, в Ухани находятся 12 граждан Белоруссии. Из них пятеро выразили желание эвакуироваться.
По его словам, количество граждан Белоруссии, которые находятся в эпидемиологическом районе, не требует доставки в Ухань специального оборудования.
Ранее Белоруссия провела эвакуацию из Ухани пятерых своих граждан, обратившихся к белорусским дипломатам за помощью.