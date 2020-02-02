Белоруссия эвакуировала из Китая пятерых своих граждан

Белоруссия провела эвакуацию из китайского города Ухань пятерых своих граждан, обратившихся к белорусским дипломатам за помощью. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Белоруссии в Китае.

«2 февраля при содействии посольства Республики Беларусь в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси», — сказано в заявлении.

Ранее в Минске была госпитализирована вернувшаяся из Китая девушка. По результатам лабораторного исследования коронавирус у неё не обнаружили.

По последним данным, число заражений новым коронавирусом в Китае возросло до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода.