Лукашенко подтвердил приглашение Си Цзиньпину посетить Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину подтвердил приглашение посетить республику.
Лукашенко подтвердил приглашение Си Цзиньпину посетить Белоруссию
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Президент также подтвердил приглашение председателю Китайской Народной Республики посетить в этом году Беларусь с официальным визитом, в ходе которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на ещё более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнёрства», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

В октябре 2019 года Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и Китая выходят на очередной исторический этап.

По его словам, в Белоруссии искренне ценят дружбу, доверие и уважение, которые скрепляют отношения двух народов.

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