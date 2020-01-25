Лукашенко подтвердил приглашение Си Цзиньпину посетить Белоруссию
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- РИА Новости
«Президент также подтвердил приглашение председателю Китайской Народной Республики посетить в этом году Беларусь с официальным визитом, в ходе которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на ещё более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнёрства», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
В октябре 2019 года Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и Китая выходят на очередной исторический этап.
По его словам, в Белоруссии искренне ценят дружбу, доверие и уважение, которые скрепляют отношения двух народов.