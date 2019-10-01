Лукашенко заявил о выходе отношений Белоруссии и КНР на новый уровень

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и Китая выходят на очередной исторический этап.
Лукашенко заявил о выходе отношений Белоруссии и КНР на новый уровень
  • © РИА Новости

Как отмечают в пресс-службе главы Белоруссии, соответствующее заявление Лукашенко сделал, поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с Днём провозглашения Китайской Народной Республики.

«Отношения между нашими государствами последовательно выходят на очередной исторический этап, который будет наполнен новыми событиями и практическими результатами», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукашенко, в Белоруссии искренне ценят дружбу, доверие и уважение, которые скрепляют отношения двух народов.

«Сегодня мы можем с гордостью продемонстрировать миру многочисленные плоды двустороннего сотрудничества», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях.

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