Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.

«Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности», — написал он в Telegram.

По его словам, в санатории, где разместили прибывших, есть всё необходимое. Объект находится под охраной и контролем медиков-инфекционистов.

Ранее сообщалось, что Гончарук вылетел в посёлок Новые Санжары, где местные жители протестуют против пребывания там на карантине 73 человек, эвакуированных из Китая.

20 февраля из Ухани в Харьков были эвакуированы спецрейсом 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в посёлке Новые Санжары Полтавской области.

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.

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