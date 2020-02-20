На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полицейские задержали ряд протестующих против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая.
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
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Об этом он заявил во время общения с жителями Полтавской области, которое транслировал телеканал «Наш».

«Есть несколько задержанных людей, сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административные протоколы, и, я так полагаю, они будут дома. Я не вижу больших критических ситуаций», — цитирует его РИА Новости.

Также украинский телеканал уточнил, что в посёлок, где должны разместиться эвакуированные, сотрудники правоохранительных органов стягивают бронетехнику.

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.

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