Гончарук вылетел в Новые Санжары из-за ситуации с эвакуацией из Китая
- © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
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«Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах», — написал Гончарук в Telegram-канале.
20 февраля из Ухани в Харьков были эвакуированы спецрейсом 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в посёлке Новые Санжары Полтавской области.
В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полицейские задержали ряд протестующих против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая.