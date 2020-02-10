Глава Жамбылской области Казахстана уволен после ЧП с массовой дракой

Глава Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов уволен после произошедшей на территории региона массовой драки. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

«Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобождён от должности акима (главы. — RT) Жамбылской области согласно поданному заявлению», — говорится в указе.

На его место был назначен Сапарбаев Бердибек Машбекович, который занимал должность заместителя премьер-министра страны.

Ранее Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, в которой произошли массовые беспорядки.

Власти Казахстана заявили, что в произошедшей в ночь на 8 февраля массовой драке на юге страны десять человек погибли и несколько десятков получили ранения, в том числе пятеро полицейских. В МВД республики рассказали, что причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт.

Для устранения последствий массовой драки была создана правительственная комиссия. Расследование инцидента взял на контроль генеральный прокурор республики.