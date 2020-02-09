В МВД рассказали о причине массовой драки в Казахстане

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Столкновения в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана начались с дорожного конфликта, который произошёл 5 февраля, а в дальнейшем обострение ситуации спровоцировали рассылки в социальных сетях. Об этом рассказал замглавы МВД Алексей Калайчиди.
В МВД рассказали о причине массовой драки в Казахстане
  • © Vyacheslav OSELEDKO
  • AFP

«5 февраля произошёл дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству», — цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, среди провокаторов есть и граждане зрелого возраста.

«Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали (их. — RT). В результате часть молодёжи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов», — отметил Калайчиди.

Ранее в МВД Казахстана подтвердили, что число погибших в результате массовой драки возросло до десяти.

Конфликт произошёл в ночь на 8 февраля на юге страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства. По его словам, ситуация в Кордайском районе стабилизировалась.

Как отметил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, причиной произошедшего стал бытовой конфликт, который провокаторы «подстрекали перевести... в межэтническую плоскость».

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