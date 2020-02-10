Токаев поручил снять с должности главу района, где были беспорядки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, в которой произошли массовые беспорядки.

«В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлёкшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьёзные упущения в работе», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Токаев также поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.

Власти Казахстана заявили, что в массовой драке на юге страны десять человек погибли и несколько десятков получили ранения, в том числе пятеро полицейских. В МВД республики рассказали, что причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт.