Зеленский поручил кабмину усилить меры по защите от коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству усилить меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну.
Зеленский поручил кабмину усилить меры по защите от коронавируса
  • РИА Новости

«Президент Украины Владимир Зеленский... поставил ряд задач кабинету министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания на Украине», — говорится на сайте украинского лидера.

Уточняется, что Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Ранее ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием.

27 января украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил об усилении правительством мер безопасности, а именно контроля на пунктах въезда в страну для защиты от потенциальной угрозы коронавируса.

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