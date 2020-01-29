Украина намерена закупить тесты для выявления нового типа коронавируса

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что Украина ведёт переговоры по закупке комплектов для выявления нового типа коронавируса.

Кузин сообщил, что в настоящий момент «ведутся переговоры о поставках на Украину определённых наборов для выявления и количественного определения РНК нового коронавируса».

«И мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю мы уже сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне», — цитирует «Громадське» Кузина.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с руководством Министерства здравоохранения страны призвал улучшить информированность населения о коронавирусе.