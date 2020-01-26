Зеленский призвал Минздрав улучшить информированность о коронавирусе

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Министерства здравоохранения страны призвал улучшить информированность населения о коронавирусе.

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Надо усилить коммуникацию. Люди её не видят. В новостях нам сообщают только статистику — где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ», — сказал Зеленский.

Также президент предложил укомплектовать в аэропорту Борисполь медицинский штаб или временную службу.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в стране не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

При этом, по её словам, ведомство подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, если он будет выявлен.

«Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и на Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться», — отметил готовность к лечению коронавируса в случае обнаружения замглавы ведомства Виктор Ляшко.

Ранее мэр китайской Ухани Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.