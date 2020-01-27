Кабмин Украины усилил меры безопасности для защиты от коронавируса

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об усилении правительством мер безопасности для защиты от потенциальной угрозы коронавируса.
Кабмин Украины усилил меры безопасности для защиты от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания», — заявил Гончарук.

Он отметил, что с воскресенья, 26 января, в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный контроль.

«Сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нём было 150 человек. Все — допущены на территорию Украины», — сообщил премьер.

В свою очередь, по его словам, все ввозимые в страну животные проходят «обязательный специальный обзор ветеринарными службами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Министерства здравоохранения страны призвал улучшить информированность населения о коронавирусе.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

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