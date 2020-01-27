Кабмин Украины усилил меры безопасности для защиты от коронавируса
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания», — заявил Гончарук.
Он отметил, что с воскресенья, 26 января, в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный контроль.
«Сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нём было 150 человек. Все — допущены на территорию Украины», — сообщил премьер.
В свою очередь, по его словам, все ввозимые в страну животные проходят «обязательный специальный обзор ветеринарными службами».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Министерства здравоохранения страны призвал улучшить информированность населения о коронавирусе.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.