Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.

По его словам, Гончарук как молодой политик нужен Украине.

«Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил ещё то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Гончарук должен изменить некоторые «нюансы» и решить вопросы, которые они обсуждали.

«Он устанет — он пойдёт. Он не справится — он освободит это кресло... Но ещё немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат... он работает четыре месяца... Поэтому ещё есть у него запал», — добавил украинский лидер.

Ранее Гончарук отметил «высокий кредит доверия от президента и людей» к украинскому правительству.

17 января премьер Украины подал заявление об отставке после появления в социальных сетях смонтированных аудиозаписей совещаний правительства.

По его словам, в адрес кабмина распространяется большое число информационных атак и манипуляций.

Зеленский отказался принимать отставку премьера.