Премьер Белоруссии поблагодарил Медведева за совместную работу

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас провёл телефонные переговоры с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и поблагодарил его за совместную работу в должности председателя правительства России.

Об этом говорится на сайте правительства Белоруссии.

«В ходе разговора Сергей Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства Российской Федерации, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — указывается в сообщении.

Вместе с этим белорусский политик выразил уверенность в том, что Медведев и в дальнейшем сможет помогать в строительстве сильной России и в укреплении доверия между двумя народами.

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совбеза.

Также Путин назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства Российской Федерации. До этого его кандидатуру одобрили депутаты Госдумы.