Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в правительство Мишустина

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ему никто не предлагал войти в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.

Вместе с этим Кудрин указал, что он взял на себя обязательства перед президентом России Владимиром Путиным по Счётной палате и считает, что пока должен выполнять свои обязанности в данном ведомстве.

«Я не чувствую себя оторванным от острых проблем... те предложения, которые мы сформулировали, вошли в перечень поручений президента. В целом меня устраивает такая модель работы», — сказал он.

Также глава Счётной палаты выразил уверенность в том, что состав российского кабмина в основном останется тем же.

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ, который сделал Медведева заместителем председателя Совбеза.

Также Путин назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства Российской Федерации. До этого его кандидатуру одобрили депутаты Госдумы.