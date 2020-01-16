Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в правительство Мишустина

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ему никто не предлагал войти в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в правительство Мишустина
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Вместе с этим Кудрин указал, что он взял на себя обязательства перед президентом России Владимиром Путиным по Счётной палате и считает, что пока должен выполнять свои обязанности в данном ведомстве.

«Я не чувствую себя оторванным от острых проблем... те предложения, которые мы сформулировали, вошли в перечень поручений президента. В целом меня устраивает такая модель работы», — сказал он.

Также глава Счётной палаты выразил уверенность в том, что состав российского кабмина в основном останется тем же.

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин вскоре после этого подписал указ, который сделал Медведева заместителем председателя Совбеза.

Также Путин назначил Михаила Мишустина новым председателем правительства Российской Федерации. До этого его кандидатуру одобрили депутаты Госдумы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить