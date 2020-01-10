EFJ обратилась в Совет Европы из-за ситуации вокруг Sputnik Эстония

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Европейская федерация журналистов (EFJ) направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония.
EFJ обратилась в Совет Европы из-за ситуации вокруг Sputnik Эстония
  • РИА Новости

«От имени Европейской ассоциации журналистов (EFJ) я внёс уведомление об этих угрозах со стороны эстонской полиции на платформу Совета Европы по защите журналистики», — цитирует генерального секретаря EFJ Рикардо Гутьерреса РИА Новости.

В соответствующем сообщении на сайте Совета Европы отмечается, что после разрыва трудовых отношений сотрудниками агентства Sputnik Эстония «ответ от государства пока не получен».

Ранее сообщалось, что Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме.

Как заявила шеф-редактор информагентства Елена Черышева, сотрудники редакции были вынуждены прекратить трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА «Россия сегодня» с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.

18 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования в случае непрекращения трудовых отношений с МИА «Россия сегодня» до 1 января 2020 года. Свои действия ведомства обосновывают санкциями, введёнными Евросоюзом в 2014 году в отношении ряда лиц из-за событий на Украине.

30 декабря сотрудники информагентства получили официальное уведомление от Swedbank о разрыве договоров на оказание услуг и закрытии их банковских счетов в стране.

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