Зеленский провёл совещание после крушения самолёта в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Отмечается, что в совещании приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны страны Андрей Загороднюк, глава украинского МИД Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Украинским лидером был заслушан отчёт оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Ранее сообщалось, что самолёт Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, где в среду, 8 января, произошло крушение украинского лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вскоре после его вылета из тегеранского аэропорта.

По некоторым данным, на борту Boeing 737 украинской авиакомпании находились 177 человек, никто не выжил.