В ЕК назвали действия Эстонии в отношении Sputnik уместными

В Еврокомиссии действия Эстонии в отношении Sputnik назвали уместными. Об этом в интервью ERR заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Мы проинформировали юридическую службу Европейской комиссии. Соответствующие европейские агентства в Европейской комиссии заявили, что эти шаги Эстонской Республики по применению данного регламента санкций ЕС являются уместными», — сказал он.

Рейнсалу отметил, что Эстония вводит в отношении Sputnik на территории республики только финансовые ограничения из-за «влияния на деятельность агентства» находящегося под европейскими санкциями генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

При этом, по его словам, эстонская сторона не пытается блокировать доступ к порталу или как-то повлиять на его контент.

Ранее Рейнсалу заявил, что иностранные государства не смогут оказать давление на Таллин из-за ситуации с ограничением работы Sputnik на территории республики.

18 декабря стало известно о получении сотрудниками Sputnik Эстония от эстонских правоохранительных служб писем с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд обосновал угрозы в адрес журналистов Sputnik санкциями Евросоюза против Киселёва.