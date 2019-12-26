Захарова отметила роль Британии в ситуации с российскими СМИ в Эстонии

Антироссийский «крен» Эстонии увеличивается, в частности, в связи с наличием британского контингента на территории этой страны, рассказала представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о том, что атаки эстонских властей на агентство Sputnik начались с подачи Великобритании.

«У Британии и Эстонии особые и очень тесные двусторонние отношения, а именно дружба... Эстония находится в максимально тесных отношениях во всех сферах с Британией, особенно в сфере иностранных дел, обороны, безопасности, экономики и образования», — процитировала Захарова заявление эстонского премьер-министра Юри Ратаса, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Она пояснила, что характер двусторонних отношений этих стран задавался и разъяснялся официальными представителями этих государств.

«Самое важное, что наличие британского контингента, который размещён на территории Эстонии, увеличивает антироссийский крен этого государства, в том числе и в сфере отношений к российским СМИ», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что сам официальный Лондон допускает нарушения международных стандартов в отношении СМИ и по вопросам выдачи виз журналистам.

«А теперь мы проецируем эти особые отношения Лондона на ситуацию в Эстонии: всё, что старший брат делает сам, всё это повторяется и в Эстонии при, абсолютно точно, непосредственном кураторстве, о котором говорил Борис Джонсон», — подытожила Захарова.

Ранее Захарова назвала травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. В поддержку журналистов она надела на брифинг жёлтую жилетку с логотипом информагентства.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от правоохранительных органов письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».