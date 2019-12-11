Депутаты устроили драку в Раде из-за закона о рынке земли

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Депутаты Верховной рады Украины устроили драку после заседания аграрного комитета, который рассматривал законопроект об открытии рынка сельскохозяйственной земли с октября 2020 года.
Депутаты устроили драку в Раде из-за закона о рынке земли
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на депутата Эдуарда Леонова.

По его словам, инцидент был спровоцирован его коллегой от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом.

Как сообщила депутат Евгения Кравчук в своём Facebook, в результате драки Богданец был госпитализирован «с подозрением на сотрясение мозга».

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — написала она.

Уточняется, что заседание будет продолжено в четверг, 12 декабря.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие».

В ноябре 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.

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