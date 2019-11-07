Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского

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Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и депутатом Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение полиции.

По данным правоохранительных органов, заявлений ни от одной из сторон конфликта не поступало. 

«Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — RT)», — заявили в полиции.

Накануне Ляшко опубликовал в своём Facebook видеозапись потасовки. По его словам, причиной конфликта, произошедшего в аэропорту Борисполь, стали претензии Ляшко к Герусу относительно импорта российской электроэнергии.

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