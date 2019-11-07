Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение полиции.
По данным правоохранительных органов, заявлений ни от одной из сторон конфликта не поступало.
«Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — RT)», — заявили в полиции.
Накануне Ляшко опубликовал в своём Facebook видеозапись потасовки. По его словам, причиной конфликта, произошедшего в аэропорту Борисполь, стали претензии Ляшко к Герусу относительно импорта российской электроэнергии.